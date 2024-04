Aucor Property gee boere die beste kans om te verkoop

Aucor Property het ‘n uitstekende rekord in die kommersiële eiendomsveilingsruimte en het ‘n leemte in hul besigheid geïdentifiseer om hul opwaartse koers in verkope voort te sit met die bekendstelling van ‘n toegewyde Landbou-arm wie se enigste fokus die verkoop van plase sal wees. Die maatskappy erken dat Suid-Afrika se landboulandskap ‘n uiters gespesialiseerde area is wat ‘n buitengewone diepte van kennis van beide grondwaardes en die besigheid van boerdery vereis om die suksesvolle verkoop van ‘n plaas te verseker.

Francois Pawson is aan boord gebring om die rol van Besigheidsontwikkelingsbestuurder van die landboubesigheidseenheid te aanvaar. Pawson sluit aan met 20 jaar ondervinding regoor die landboubedryf. Hy het sy loopbaan as ‘n boer begin en nadat hy sukses in ‘n moeilike bedryf gevind het, het hy homself gevestig as ‘n bestuurskonsultant, wat saam met boere gewerk het wat gesukkel het om ‘n dikwels uitdagende ekonomiese en operasionele omgewing te navigeer. Met die begrip van die uitdagings wat boere in die gesig gestaar het met die verkoop van plase, het hy na die eiendomsektor beweeg om boere te help met die verkoop van hul besighede. Hierdie uitgebreide kennis van die bedryf beteken Pawson bring ‘n holistiese begrip van die sektor na sy rol binne Aucor Property.

Pawson beskryf hoe ons boerderybedryf meer divers is as enige ander land in die Sub-Sahara-streek. Ons unieke klimaat wissel van droog in die Karoo, tot Middellandse See in die weste en subtropies aan die ooskus. Ons ervaar winterreën in die Wes- en Oos-Kaap en somerreënval in die binneland, wat beteken dat ons die geleentheid het om alle groot grane, oliesade, sagtevrugte en tropiese vrugte, suiker, sitrus, neute, wyn, blomme en meeste groente te lewer.

Boerdery en die eiendomsektor vir 2024

Pawson skat dat daar ongeveer 32 000 boere is wat tot die ekonomie bydra, wat wissel van kommersiële tot bestaansboerdery. Volgens Agri SA is die huidige gemiddelde ouderdom van ‘n boer in Suid-Afrika twee-en-sestig en kommerwekkend vir die toekoms aangesien daar ‘n lae opvolgkoers is om vorige familieboerdery-erfenisse voort te sit.

Die aantal plaaseenhede wat in Suid-Afrika verkoop is, het stabiel gebly op ongeveer 4200 in 2023 vergeleke met ongeveer 3900 plaaseenhede wat in 2022 verkoop is. Hierdie stabiliteit kan toegeskryf word aan ‘n groter vraag na plase groter as 600ha as gevolg van die impak van goeie somerreën op produksie, volgens Johann Bornman, voorsitter van Agri Development Solutions. Die verswakkende Rand was positief vir uitvoer, maar is ook afhanklik van die nasionale hawens wat ‘n voldoende logistieke oplossing bied. Laastens, ‘n groot positiewe is die nuwe toetreders tot die Agri-sektor as gevolg van ‘n paar suksesvolle vaardigheidsontwikkelingsprogramme.

Voordeel van Veiling vir die Agri-sektor

Die grootste voordeel vir verkopers is dat hulle hul plase binne 6-8 weke kan verkoop. Om ‘n vasgestelde datum vir veiling te hê, skep ook ‘n gevoel van dringendheid vir ernstige kopers. Bo en behalwe dit, implementeer Aucor Property aggressiewe bemarkingsveldtogte en maak staat op ‘n databasis van meer as 45 000 intekenare om kopers na die veiling te bring. Die sluiting van transaksies is meer waarskynlik aangesien die veilingsvoorwaardes heen-en-weer onderhandelinge uitskakel wat tot geen transaksie kan lei soos met tradisionele eiendomsnoterings nie.

Vir die kopers sal die waarde van die entiteit deeglik beoordeel word voordat dit op die veiling geplaas word. Dit verskaf duidelikheid, met volle openbaarmaking wat gegee word oor faktore soos waterregte, grondeise en arbeidsmag. ’n Vlak van sekerheid kom ook ter sprake aangesien dit vir die koper duidelik word dat die verkoper ernstig is en nie bloot “die mark toets nie”.

Kontak Francois Pawson by francois@aucor.com om ‘n volledige begrip van die veilingsproses te kry en om die verkoop van jou plaas te bespreek.