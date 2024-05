As die skoen pas, dan trek jy hom aan, veral as dit kom by Redback-stewels!

Wanneer daar geboer en op die plaas gewerk word, wil ՚n boer dit in gemak doen, sonder seer en moeë voete. Die Australiese Redback-stewels het geen bekendstelling onder Suid-Afrikaanse boere nodig nie. Trappers, die trotse verspreiders van Redbackstewels het weer hulle bekende trappers aan boere by NAMPO bekendgestel.

Lukas Venter, gebiedsbestuurder van Trappers, het skougangers aan NAMPO 2024 by hulle stalletjie verwelkom, en natuurlik was ՚n groot trekpleister hulle Redback-stewels. Die Australiese ingevoerde skoen se gehalte, gemak en bekendheid was definitief die rede vir die vinnige verkope tydens NAMPO. Lukas vertel dat hierdie stewels beslis die beste belegging (behalwe vir ՚n deeglike trekker, planter en ploeg) vir enige boer is: “՚n Stewel wat jy elke dag kan dra, met ՚n opgeboude sool (vir gemak) en rek-sykante om dit maklik aan- en uit te trek.

“Een eienskap wat uitstaan, is dat die volnerfleer baie maklik skoonmaak. Trappers verkoop ook stewelkos (‘boot food’) wat byewas bevat, en dit kan gebruik word om die leer te voed, soepel te hou en om die stewel mooi deftig skoon te maak,” voeg Lukas by.

Die sool bestaan uit dubbel poli-uretaan wat weerstand teen olie en suur bied en die binnesool kan vervang word indien nodig. Die hak- en toongedeelte is opgebou en versterk, bied ekstra veiligheid asook gemak en hou jou voet stewig in plek. Alhoewel dit nie ’n staaldopstewel is nie, kan jy vir seker weet dat dit jou voete goed sal beskerm. Lukas vertel dat die skoene alom gebruik kan word. Van boerdery tot naweekgebruik met ՚n denim- of kakiebroek – hierdie skoene vertoon baie goed en kan enigiemand mooi afgerond

en ordentlik laat lyk, sonder om eers hard te probeer!

As jy die geleentheid misgeloop het om by NAMPO vir jou sulke lekker voetvriende te kry, kan jy die Redbackstewels by enige Trappers-winkel landwyd kry, of jy kan aanlyn ՚n bestelling plaas. Trappers lewer gratis op jou voorstoep af.

Vir meer inligting, besoek Trappers se webtuiste by www.trappers.co.za.