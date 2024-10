AgriSA vier 120 jaar van uitnemendheid

By

Hierdie spesiale geleentheid word vanjaar gevier in Kaapstad, juis omdat die Kaapse hawe so ’n kardinale rol in die landbousektor speel.

Boere is optimisties oor dit wat nog uit lanbou ontgin kan word, en Agri SA is hard aan die werk om aan nuwe tegnologie, idees en oplossings te dink waarmee hierdie sektor die toekoms kan invaar.

Agri SA hou tans ’n kongres waar al die rolspelers van landbou saam breinskrum vir beter en goedkoper planne vir die bedryf. Belangrike gesprekke en toesprake lei hierdie kongres.

In landbou is die gras altyd groen en die toekoms altyd blink – so glo Agri SA!

Kyk die video hieronder vir ‘n paar hoogtepunte van hierdie spoggeleentheid: