AgriSA vier drie dekades se groei in SA landbou

AgriSA vier met trots die groei in die landboubedryf oor die afgelope 30 jaar, soos bevestig in die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid (BFAP) se publikasie Agriculture in South Africa in the Democratic Era: 1994-2024, wat op 12 Februarie 2025 gepubliseer is.

Die verslag verskaf ‘n volledige ontleding van Suid-Afrika se landboulandskap en bied belangrike insigte in die makro-ekonomiese en beleidsverskuiwings wat die sektor beïnvloed het.

Sommige van die belangrikste hoogtepunte sluit in:

•Verdubbeling van landbou-uitset: Die sektor se totale produksie het sedert 1994 meer as verdubbel.

•Uitvoergroei: Suksesvolle uitbreiding na internasionale markte het die uitwerking van binnelandse ekonomiese stagnasie versag. Suid-Afrikaanse produsente van vars produkte trek voordeel uit ons nultarieftoegang tot die VK- en EU-markte.

•Tegnologiese vooruitgang: Beduidende opbrengsverbeterings in sleutelgewasse soos mielies en sojabone as gevolg van vooruitgang in genetika en boerderypraktyke. Mielie-opbrengste is sedert die vroeë 1990’s op koers om te verviervoudig, en die land het selfversorgend geword in sojabone tot voordeel van intensiewe veeproduksie.

•Toename in tuinbou-uitvoer: Vrugte- en boomneut-uitvoer vaar baie goed en die bedryf trek voordeel uit voordelige handelsooreenkomste met die EU en die Verenigde Koninkryk.

•Verbeterde arbeidsproduktiwiteit: Ten spyte van die bo-inflasie-stygings oor die afgelope twee dekades, het die aantal landbouwerkers stabiel gebly. Landbouproduksie het aansienlik toegeneem, wat dui op ‘n verbetering in arbeidsproduktiwiteit.

•Beleidsimplementeringsstryd: Deurlopende uitdagings in die verwesenliking van effektiewe grondhervorming en die integrasie van swart boere in kommersiële landbou belemmer sektorwye vordering.

“AgriSA is daartoe verbind om volhoubare groei te bevorder. Hierdie omvattende verslag beklemtoon nie net beduidende prestasies nie, maar vra ook vir ‘n hernieude fokus op beleidsimplementering,” benadruk Johann Kotzé, uitvoerende hoof van Agri SA. Bron: Agri SA