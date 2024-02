Agrico-groen is nou ook hernubare krag “groen”

In die dorre streke van die Matzikama-distrik is besproeiing ‘n voorvereiste as jy volhoubaar wil boer. Jou gewasse het immers water nodig! Met snikhete dae in die skroeiende son en min reën kan ‘n boer nie ook nog sukkel met die duur uitgawe van (onbetroubare) kragtoevoer nie. Maar het jy geweet dat ‘n sonkragaangedrewe besproeiingstelsel homself sommer gou-gou afbetaal?

‘n Handjievol boere buite Vanrhynsdorp het reeds die skuif gemaak na sonpanele wat die wêreld se verskil in hulle boerderye gemaak het. “Die voordeel van hierdie stelsels is dat boere dan sodra daar genoeg son op die panele val begin besproei tot na sononder,” verduidelik Riaan Vermaak, besproeiingsontwerper by Agrico Vredendal.

Die projekte het reeds twee jaar gelede, in 2022, afgeskop. Gedurende 2023 is die eerste vyf van die stelsels op Paul Botha se plaas opgerig. Later het Agrico by Lambrecht van der Westhuizen se plaas ook vyf eenhede opgerig. Sommige van hierdie is gekoppel aan die nasionale kragvoorsiener, ander werk slegs met sonkrag. Verder is drie bestaande stelsels by Gert Basson omgeskakel na sowel sonkrag as die gewone elektrisiteitnetwerk.

“Altesaam het ons dertien stelsels opgerig en die kapasiteit daarvan wissel. Daar is motors van 18,5, 22, 30, 37 en 45 kW,” sê Riaan

Wat presies is die sonkragstelsel

“Die sonkragstelsels kan sowel boorgat- as bogrondse pompe aandryf,” sê Riaan. “Ek was in die verlede betrokke die ontwerp van die besproeiingstelsels, maar die klante het besluit om nou bestaande en nuwe pompe opgerig oor te skakel na sonkrag weens die kraguitdagings rondom beurtkrag.

“Die stelsels bestaan uit pompe, sonpanele, hibride veranderlikespoed-aandrywing (VSD’s), sonpaneelrame en filters. Ons het dit aan die klant voorsien en hy het self ‘n elektrisiën genader om die bedrading te doen.”

Paul het besluit om die opsie te gebruik waar Agrico se sonpaneelrame ook ingesluit is, maar Lambrecht en Gert het verkies om hulle eie houtrame te bou.

Agrico verkry die verskillende komponente van die stelsels vanaf verskeie verskaffers. “Ons is ingestel om die produkte te verkry wat ‘n balans tussen prys en gehalte handhaaf, maar ook die regte produkte wat versoenbaar is met die bestaande besproeiing,” vertel hy.

Rugsteun is ‘n belangrike punt waarna Agrico ook kyk: met sonkrag moet jy seker wees die verskaffer kan jou ondersteun wanneer ‘n probleem opduik.

Hierdie sonkragstelsel stel Agrico in staat om klante te help wat nie reeds Agrico-besproeiing het nie. “Ons kan aan alles voldoen, so daar is geen rede om nie na ons te draai wanneer jy jou besproeiing na sonkrag wil oorskakel nie.

Hibriede stelsels gee die boer veelsydige vryheid

Die hibride VSD’s is afkomstig van Brasilië. Hibried beteken dit is reeds gereed is om sowel Eskom-krag as sonkrag te gebruik. In die geval waar die stelsel aan albei gekoppel is, sal die stelsel outomaties eers sonkrag trek tensy daar nie genoeg is nie. In daardie geval sal dit dan krag trek vanaf die kragvoorsiener.

Wat hierdie stelsel die boer bied, is die geleentheid om totaal en al onafhanklik van die kragvoorsiener te wees. In droogtetye kan die boer heeltyd besproei en so sy verlies in die somer verminder. Verder kan daar ook in afgeleë gebiede besproei word.

“Die aantal panele wat opgerig word, word bepaal deur die krag van die pomp, wat om die beurt deur die sterkte van die aar bepaal word. Jy sal dus as ‘n praktiese reël die drywing van die motor neem, dit maal met of 1,6 of 2 (afhangende van jou behoeftes), en dit lewer dan die gesamentlike kilowatt wat jy van jou panele benodig.

“Die VSD’s wat ons gebruik wil ongeveer 650 tot 740 volt hê. Om die regte spanning in die VSD te kry, moet ons dit in stringe van veertien plaas om die gewenste totale krag te kry.”



Agrico kyk na die toekoms

“Sonkrag is die toekoms en Agrico se toekomsvisie is om die tegnologie in besproeiing uit te brei,” sê Roekie Coetzee, takbestuurder van Agrico in Vredendal. “Veral vir boere wat die ekonomie voel druk, is die manier om te gaan sonkrag. Dit is juis waarom ons reeds venootskappe in sonkrag begin vorm het sodat ons die boer kan help om daardie omskakeling so moeiteloos as moontlik te maak.”

Rondom die toekoms van die tak is daar ook ‘n visie in Agrico as ‘n geheel om die potensiaal in die Vredendal-gebied beter te ontgin. “Ons het bymekaar gekom en gekyk na die toekomsplanne wat die maatskappy het. Vredendal is gekies as die tak wat ‘n opknapping nodig het,” skimp hy oor alles wat binnekort by dié tak gaan gebeur.

Agrico rig ook hulle fokus op die toekoms van tegnologie. Hulle is tans besig om te kyk na universele rame wat die son deur die dag volg. “‘n Ingeboude motor draai die paneel se aangesig na die son. Dit het ‘n windsensor wat outomaties die panele laat sak wanneer die wind te sterk begin waai.”

Om jou naaste Agrico-tak op te spoor, besoek www.agrico.co.za. Kontak die Vredendal-tak by (+27)27-213-1538.