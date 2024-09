AGCO Fendt staan reg om die Wes-Kaap se boere by te staan

Die afgelope paar jaar het AGCO Fendt se produkte in die Noorde van die land presteer, maar nou vertel Frans Cronjé, verkoopbestuurder vir AGCO Fendt Suid-Afrika, dat hulle gereed is om die Wes-Kaap se boere ook by te staan.

Tydens NAMPO Kaap het hulle vir die eerste keer hulle AGCO Fendt-produkte in die Wes-Kaap tentoongestel.

“Die groot vraag op almal se lippe … wat maak Fendt in die Wes-Kaap? Nou ja, ons is besig om uit te brei na die Wes-Kaap. Ons kyk na geleenthede in die Wes-Kaap en ons wil graag ʼn handelaarnetwerk in die Wes-Kaap vestig,” sê Frans.

By NAMPO Kaap het hulle ʼn paar van hulle kom wys en die Wes-Kaap se boere wasbeïndruk.

Boordtrekkers

Van die kleinste trekkers wat vertoon het, was hulle Fendt 209v Vario-boordtrekker. Die trekker is maar 900 mm wyd, maar in daardie skraal lyfie skuil ‘n volle 63 kW krag. Dit is ʼn hoëspesifikasietrekker en het al die voordele van die Fendt 1050, maar net op ʼn kleiner skaal.

“Nog gesogte eienskappe van die trekker is sy lae-omwentelingenjin, regstreekse kragaftakkeraandrywing en genoeg hidroulika om allerhande boomskudders en strooiers en snaakse goed te kan koppel,” vertel Frans.

Die boordtrekker is die nouste trekkers beskikbaar en is spesifiek vir wingerdboere ontwikkel.

Fendt 720 Vario Gen 7

Volgens Frans is hierdie trekker geskik vir enige werk. Hy is veelsydig en sy 150 kW trekkers werk baie goed vir take soos aartappels spuit en kunsmis strooi.

“Hy het ʼn lekker hidrouliese vloei met ʼn driepunthyser wat swaar werktuie maklik hanteer,” sê Frans.

Fendt 936 Vario Gen 6

Die Fendt 936 Vario Gen 6 is ʼn 268 kW-trekker met ʼn hidrouliese vloei van 430 liter per minuut. Dit is genoeg om enige werktuig te hanteer en hy het ook die Vario Drivestelselwat ook in die 1050 voorkom en wat werk met hom ‘n louter plesier maak. Dit is ʼn kragtge, kort, kompakte trekker wat sy krag 100% doeltreffend na die grond oordra.

“Hierdie trekker is perfek vir grondbewerking en die tipe aanwendings wat gewild is in die Wes-Kaap,” verduidelik Frans.



Fendt 1050 Vario

Vir die boere wat iets groter en sterker soek, bied Fendt die 1050 Vario-trekker. Hierdie 380 kW-trekker is die wêreld se grootste vasteraamtrekker. Die Vario Drive beteken die trekker bepaal watter wiele in watter stadium die meeste krag nodig het, en voorsien dit dan aan daardie wiele.

Die 1050 Vario is ook ʼn kort trekker met ‘n baie klein draaisirkel.

“Die is die ouboet – as jy regtig wil grondwerk doen of wye planters sleep, is dit jou antwoord,” voeg Frans laggend by.

Fendt bied ook fabriekswaarborg van 5 jaar of 5 000 uur op hulle trekkers.

Fendt Ideal-stroper

Frans is baie trots op die Fendt Ideal-stroper bekend gestel en noem dit sy ‘Black Beauty’.

Frans vertel dat die stroper reeds baie goed presteer in die res van die land en dat dit belowe om gewild te word in die Overberg omdat dit die hellings lag-lag baasraak.

Hy word vervaardig met ʼn parallelvlakstelsel om maklik en doetrefend teen hellings van 16° te stroop.

“Wanneer jy nie toelaat vir die hellings nie, gaan al jou graan na die een kant van die sif toe, en dan het jy ʼn vermorsing op jou sif. Hierdie stroper hou hom parallel dat jy nie die vermorsing het nie,” verduidelik Frans.

Fendt is reg om die Wes-Kaap se boere te dien met werktuie wat gemaak is vir hulle boerdery-omstandighede. Indien jy meer te wete wil kom oor enige van hierdie werktuie, besoek gerus hulle webtuiste by www.fendt.com