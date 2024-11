African Hunter: Jagters en varswaterhengelaars se droomwinkel

Noem net die woorde ‘bosveld’ of ‘viswater’ en die bloed bruis woes deur die jagter en visterman se are. En die regte manier om ‘n suksesvolle, genotvolle jag- of visvangtog te begin, is ‘n besoek aan die African Hunter winkel in Boksburg.

African Hunter is ‘n skatkis van ‘n wye verskeidenheid vuurwapens, messe, ammunisie, jag- en- visvangtoerusting, asook buitelugklere en -toerusting en alles wat die jagter en hengelaar se hart begeer. Die eienaars spog ook met ‘n vuurwapenakademie vir diegene wat meer wil leer oor veilige en verantwoordelike wapeneienaarskap en -gebruik.

Ivan en Lianda Smith het African Hunter in 2017 gekoop. Hulle is geesdriftige jagters met ‘n wye kennis van die bosveld, wilde diere en die toerusting wat beskikbaar is om jag lekker en suksesvol te maak.

Lianda is ‘n Springbokskut en lei vroue op om ook uitstekend te kan skiet sodat hulle die ongelooflike ervaring van jag saam kan geniet sonder die vrees wat party van hulle vir vuurwapens het.

Geleentheid om elke draai

Ivan vertel dat die winkel aanvanklik floreer het met net jagtoerusting te koop. ‘n Paar jaar later het Ivan en Lianda die geleentheid aangegryp om die winkel uit te brei met ‘n varswaterhengel-afdeling te begin. Sodoende het African Hunter ‘n eenstopwinkel vir Suid-Afrika se jagters en vistermanne geword.

Uitskietdienste

Soos jagters weet, as ‘n bok gekwes word, sny jy spoor en jy soek onophoudelik of die son nou sak agter die blou berge of nie – die bok moet gevind word! Net so is die poging tot diens in hierdie winkel. Ivan en Lianda is gewillig om klante te help met presies wat hulle nodig het. Ivan vertel dat hulle gereeld toerusting wat nie in die winkel te koop is nie vir klante bestel. Hulle stap die ekstra myl om gelukkige en tevrede klante te behou!

Daarbenewens stel hulle ook vuurwapenlisensiemotiverings op vir jagters of ander vuurwapeneienaars. Met jare se ondervinding in die bedryf, verseker hulle ‘n 99% goedkeuring van vuurwapenlisensies met die hulp van African Hunter se motivering. Die een present is vir die moeilike beampte agter die toonbank by die vuurwapenlisensie-afdeling, vertel Ivan. Dis buite hulle hande.

Oop deure en lekker biltong

African Hunter se deure staan wawyd oop – reg om jou met ope arms te ontvang. Of jy nou toerusting, motiverings of net kennis nodig het, die span verwelkom jou graag en het ook lekker biltong te koop vir die lang of kort pad huis toe!

Besoek die African Hunter winkel by die Key Largo-sentrum in Trichardtstraat, Bardene, in Boksburg om jou jag- en visvangdors te les.