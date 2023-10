AdCon Construction is daar vir al jou bou- en konstruksiebehoeftes

Wil jy aanbou aan jou huis en is jy opsoek na ‘n betroubare en kundige span wat die projek sommer vinnig sal kan afhandel? AdCon Construction is die antwoord.

Of dit nou aan jou huis of enige ander bouprojek op jou plaas is, hulle sal dit kan doen.

AdCon is ‘n konstruksiebesigheid wat deur drie broers bestuur word, een is die besturende direkteur wat die algehele bestuur van die besigheid hanteer. Die tweede broer is die bourekenaar wat meer te doen het met die prys van die projekte asook die programme skryf vir die projekte en die laaste broer is in beheer van die voormanne en die boupersele.

Hulle doen alle projekte waar hulle van die begin af betrokke is, van die beplanningsfase tot die bouwerk, tot die bouprojek volledig afgehandel is.

AdCon Construstion werk volgens die kliënt se begroting en behoeftes en probeer om die bouwerk tydig af te handel om die kliënt tevrede te hou.

Die tipe konstruksiewerk wat hulle doen sluit in:

Onderhoud werk

Restourasie en herstelwerk

Opgraderings

Nuwe kommersiële en residensiële geboue

Staalwerke – Pakhuise, staalstrukture, lamstore, krale, silos en enige staalverwante projekte

Siviele werke – Grondverskuiwing, paaie en damme herstel en die ontwikkeling van nuwe damme

Betonwerk

Bouwerk

Pleisterwerk

Verfwerk

Elektriese werk

Loodgieter werk

Skrynwerk

Dakke

AdCon Construction werk regoor Suid-Afrika. Tans het hulle projekte vanaf die Vrystaat tot die Tuinroete.

Kontak Zander du Toit van AdCon vir meer inligting by 076-526-4474 of stuur ‘n e-pos na info@adconsa.co.za