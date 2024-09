ABBA Campers: Dit is meer as net kampeer

Jy kan self kies wat jy alles in jou ABBA Camper se kombuis wil hê.

As die gedagte van aande om die vuur onder die sterre en vroegoggend opstaan in die Bosveld jou opgewonde maak, dan is ʼn ABBA Camper net die ding vir jou.

ABBA Campers bou reeds van 2009 af hierdie gewilde daktente.

Jos Joubert, bestuurder van ABBA Campers, verduidelik dat hulle die daktente op enige bakkie kan bou. Boere sal ook bly wees om te hoor dat die ABBA Camper nie ʼn permanente byvoegsel tot hulle voertuie is nie. Die daktent bout vas aan jou voertuig en wanneer jy nie kampeer nie, haal jy hom net af en jy kan weer jou bakkie normaalweg gebruik vir boer.

Dit vat minder as tien minute om so ‘n daktent op te slaan. ABBA Campers doen alles van die onderstel, bande, stampstaaf en wenasse tot die sleepstange en meer.

Een van hul gewildste modelle is die wyelyfkort–model wat op ʼn enkelkajuit Land Cruiser pas.

Wat maak ABBA Campers so uniek?

Nie een ABBA Camper is soos die ander nie, want ABBA Campers bou jou daktent volgens jou spesifikasies.

Die wyelyfkort–model kom met ʼn 2 kW Victron-omskakelaar met ʼn 80 ampère laaier. Die litiumbatterye is ook in die bak ingebou en ʼn sonpaneel op die dak asook ʼn kleiner sonpaneel [Waar??]voorsien al die krag wat jy nodig het vir jou hoofbattery en die daktent se battery. ʼn 270° 800 mm vlekvryestaalafdak is aan die daktent vasgebout en bied dekking reg rondom.

ABBA Campers kan ook jou voertuig toerus met ʼn Outback Extremevervanging-sleephaak en buffer sodat jy die opsie het om twee noodwiele saam te dra.

Die daktent het ʼn ingeboude watertenk van 220 liter en ingeboude waterverwarmer, twee gasbottels, een om te gebruik vir jou stoof en waterverwarmer en ʼn reserwebottel, albei aan die agterkant van jou daktent gemonteer.

Kampeer in luuksheid

Jou ABBA Camper is jou huis weg van die huis. Met ʼn ten volle toegeruste kombuis wat netjies toevou het jy alles wat jy nodig het om die lekkerste disse te maak in die buitelug. Jy kan self kies hoe en wat jy in jou kombuis wil hê.

“Mense lag altyd en vra hoekom ek en my vrou so baie goed in ons kombuis het, maar ons is baie lief vir kosmaak. Ons kampeer om te kan kook, want dit is wanneer ons die lekkerste kos maak,” vertel Jos laggend.

Aan die ander kant van die daktent is daar ʼn houtmandjie waar jy jou hout kan bêre. Die mandjie kan ook as ʼn vullisblik gebruik word en kan verskuif word om aan die noodwiel vas te maak.

Niks is lekkerder as ʼn laatmiddagdrankie terwyl die son sak nie, en daarvoor sorg ABBA Campers ook met ʼn klein ingeboude kroeg in die daktent se deur. Die kroeg hou al jou drankies stewig vas wanneer jy op die rowwe pad ry.

Aan die ander kant van die daktent is daar plek vir al jou gereedskap – enigiets wat jy dalk mag nodig kry indien iets in die bos breek. Daar is ook ʼn braaier en hersteltoerusting waarmee jy medekampeerders kan bystaan.

“My vrou sê altyd ons sit en wag net elke aand vir iets om te breek, sodat ons iets het om te doen,” lag Jos.

Die daktent is ook toegerus met ʼn stort. Die stortgordyn is van ʼn materiaal gemaak wat vinnig droog word, met ʼn handstortkop. In Jos se eenheid het hy ook ʼn kragpunt hier geïnstalleer met ʼn omskakelaar vir wanneer hy ʼn boor of ander elektroniese gereedskap wil gebruik.

Die binnekant van jou daktent

Dit is wanneer jy binne in die daktent klim wat jy besef hoe luuks dit is. Daar is ʼn wasbak met warm en koue water, meer as genoeg kaste en pakplek, ʼn 110 liter dubbeldeur-yskas en ʼn ekstra sonpaneel vir wanneer jou voertuig in die skadu staan en jy meer krag wil opwek.

Die koningingrootte bed is altyd opgemaak en wanneer jy stilhou is dit ʼn kwessie van vyf minute dan kan jy in die bed klim.

ABBA Campers het aan alles gedink en Jos vertel dat een van die groot dinge wat maak dat vroue nie wil kampeer nie is omdat daar nie altyd ablusiegeriewe naby is nie.

Elke ABBA Camper is selfversorgend met ʼn ingeboude porseleintoilet wat sy eie water uit die watertenk trek en die afval gaan in ʼn septiese tenk in met bioafbreekbare chemikalieë wat die afval afbreek.

Al die ekstras

Oor die jare het ABBA Campers ook hulle eie unieke produkte ontwikkel soos ʼn klein yskas wat tussen die bakkie se sitplekke inpas, sakke met ekstra bêreplek wat oor die sitplekke hang en selfs ʼn venster wat van jou bakkie se kajuit na jou daktent gaan sodat jy jou kameratoerusting byderhand kan wegsit wanneer jy rondry en wil foto’s neem.

Om vandag nog navraag te doen oor jou eie ABBA Camper kan jy hulle webtuiste besoek by www.safaricampers.co.za.